В Белом доме рассказали, когда США откроют границу [ Редактировать ]
Соединенные Штаты пока будут сохранять действующие карантинные ограничения. Это касается международных путешествий в условиях пандемии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Она отметила, что эти решения будут приниматься американской администрацией в соответствии с рекомендациями экспертов и профильных учреждений.
"Сейчас у нас нет объявлений об отмене действующих ограничений на путешествия. Я бы сказала, что мы, конечно, хотели бы восстановления поездок между США, Европой и другими странами по всему миру. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы сделать все возможное для сохранения безопасности американцев", - резюмировала Псаки.
Ранее сообщалось, что Греция открыла границу для украинцев. Также мы писали о том, что Польша будет вакцинировать украинцев прямо на границе.
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