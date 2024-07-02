В разі ухвалення законопроекту №8371 (який фактично забороняє УПЦ) Україна ризикує зіткнутися з мільярдними виплатами за рішеннями європейського суду з прав людини, причому самі позови розглядатимуться у прискореному режимі – прогнозує екс-представник Омбудсмена України Михайло Чаплига.

Експерт називає основні положення документів міжнародного законодавства, якому може суперечити законопроект в разі його ухвалення:

- ст.2, 17, 18, 20 Загальної декларації прав людини, яка після Ратифікації є невід'ємною частиною правового поля України;

- ст. 18 та ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

- ст. 9 Європейської конвенції з прав людини;

- Декларації ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань.

При цьому Чаплига звертає увагу, що Закон для ЄСПЛ є системним порушенням, а отже, звертатися за захистом прав можна без вичерпання національних засобів захисту. "Тобто у разі ухвалення такого проекту Закону можна автоматично йти до ЄСПЛ, вигравати, а Держава за політичну дурість депутатів зобов'язана буде і Закон змінити чи скасувати і мільярди грошей заплатити тим, чиї права порушені на системному рівні", - пояснює Чаплига.

За словами експерта, практика ЄСПЛ показує, що тема релігійних свобод дуже "чутлива" і майже у 100 випадках зі 100 суд стає на бік заявника. А оскільки порушення системне, на основі Закону, то й процедура ухвалення рішень буде максимально простою та швидкою. "За підсумком – і Закон скасовувати потрібно буде і багато грошей виплатити справедливу сатисфакцію за "пілотним" рішенням ЄСПЛ", - пише Чаплига.

При цьому експерт зазначає, що Україна відкликала з дерогації (відступу від гарантії прав) до Ради Європи блок, в якому вона відмовлялась під час війни гарантувати свободу віросповідання і тим самим знову готова нести відповідальність перед РЄ та в ЄСПЛ за порушення у цій сфері.