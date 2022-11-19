Міністр оборони США Ллойд Остін на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі заявив, що росія не зможе втягнути НАТО у свою війну проти України.

Про це повідомляється у відеотрансляції Halifax International Security Forum 2022.

Остін зазначив, що як російська федерація, так і Китай прагнуть того світу, де сила має право, де суперечки вирішуються силою.

"Не помиляйтеся: нас не втягнуть у війну Путіна, але США підтримують Україну і захищатимуть територію НАТО", - наголосив він у своєму виступі.

Російська війна проти України може спричинити небезпечну спіраль поширення ядерної зброї, підкреслив генерал Остін.

"При цьому колеги-автократи Путіна цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання", - зазначив очільник Пентагону, проте резюмував, що такого не буде.