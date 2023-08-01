Ціни на паливо продовжуватимуть зростати [ Редагувати ]
Дорожчає, дорожчає і дорожчає. Ціни на бензин продовжують зростати. І за словами експертів, цифри на табло біля АЗС можуть показати й 60 гривень за літр! Тож яких цін очікувати в найближчій перспективі? Олена Логінова розкаже.
Ціни на автомобільне паливо знову зростуть. І власники авто відчують це вже у серпні.
Я думаю, що на дизпальне - це буде в межах 5 грн, на бензині - десь 7-8 грн за літр.
І таким новинам водії аж ніяк не радіють. Сергій працює в таксі. Каже, ціни на пальне і так захмарні. І добре б'ють по гаманцю. І це притому, що Сергій заправляється найдешевшим варіантом - автогазом.
Сергій, водій:
Піднявся на 2 грн, і то це дуже відчутно. Навіть якщо було 20, а стало 22, то це відчувається. Це дуже дорого, дуже дорого їздить. І на газу дорого, а на бензині я взагалі не представляю. У мене у два рази дешевше, і то дорого.
Вже готуються економити на поїздках і інші водії.
Василь, водій:
Я на двох машинах катаюся, то прийдеться одну, а то і дві поставить в гараж. І все. Яке ж в нас може бути підвищення, уже куди нам підвищувати більше.
Віталій, водій:
Поменше буду їздити, буду якось їздити на громадському транспорті, а на машині практично тільки щоб на дачу поїхати, сім'ю забрати
То чому ж ціни на паливо невпинно зростають? І першу причину, яку одразу озвучують експерти: повернення довоєнних податків на пальне, яке відбулося з 1 липня. Таким чином уряд повернув повну сплату акцизу. Приміром на бензин - зі 100 євро до 213, а на дизель до майже 140 євро. А також скасував пільгові 7% ПДВ, тепер вже діє повна сплата податку на рівні - 20%. Такі суттєві зміни неодмінно лягають у вартість автомобільного палива для споживачів, кажуть експерти.
Сергій Куюн, експерт ринку пального:
Податкове навантаження на бензин зросло на 11 грн за літр, на дизпальне - на 7,5 грн, скраплений газ - на 3 грн, це дуже суттєві показники, і ми очікували, що протягом липня-серпня ці нові податки вже повністю інтегруються в ціни на заправних станціях, відповідно це дуже суттєве має зростання бути.
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань:
Трейдери мають всі підстави підняти ціни, зокрема на бензин на рівні 10 грн на літрі, близько 8 гривень на літрі дизельного пального. Якщо ідеться про скраплений нафтовий газ, то можна сказати, що він вже відпрацював своє, додавши 2-3 грн.
Однак в липні різкого зростання цін ми ще не відчули. Адже великі мережі заправних станцій встигли зробити значні запаси палива ще у червні за пільговим оподаткуванням. І відповідно, за більш низькими цінами. Тож весь цей час продавали старі запаси. Але вони вже закінчуються. Тож і ціни зміняться. Але є ще одна вагома причина для зростання, наголошують експерти: це фактор світових цін на паливо, які теж значно підстрибнули останнім часом.
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань:
Ми бачимо тренд на світових ринках, якщо, наприклад, нафтові котирування місяць тому були на рівні 75-77 доларів за барель, а зараз ми бачимо рівень 82-84 доларів за барель, може, навіть і більше вже найближчими тижнями.
Отже, експерти сходяться в єдиній думці: підняття цін на автомобільне пальне неминуче. Єдине, що відбуватиметься воно не різко і не одразу, аби не відлякувати споживачів. Перші два тижні серпня вірогідне зростання на 2-3 грн. Далі - ще більше. В першу чергу це стосуватиметься саме вартості бензину та дизельного пального.
Сергій Куюн, експерт ринку пального:
Думаю, що протягом серпня ціни на дизпальне будуть в діапазоні 50-55 грн за літр, бензин 55-59 грн за літр.
А збільшення цін на паливо - як ми знаємо - зазвичай тягне із собою підвищення вартості продуктів і товарів, і самих перевезень.
Сергій, водій:
Звісно, для всіх це буде відчутно. Підвищуються тарифи, а зарплати не підвищуються. А коли підвищується в ціні паливо, то підвищується усе: і продукти харчування, і товари, бо це все логістика.
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань:
Нинішнє зростання може спричинити десь 2-3 відсоткове зростання вартості товарів широкого вжитку, послуг десь на 10-15%.
І єдине, що в ціні майже не зміниться - це автогаз. Він не так подорожчав у світі та й довоєнні податки на нього повернули не всі. До того ж у липні автогаз вже встиг здорожчати на пару гривень, і тепер якщо і додасть у вартості, то не більше 2 грн за літр.
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