Падіння ракети у Білорусі: Україна готова до розслідування, але не виключає провокації [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Україна готова провести об'єктивне розслідування падіння ракети в Білорусі за участю міжнародних експертів, але не виключає, що росія могла організувати провокацію.
У відомстві нагадали, що Білорусь висловила протест через порушення повітряного простору країни ракетою С-300, яка, як стверджують у Мінську, була випущена з території України під час масованого удару росіян.
У Міноборони наголошують, що росія могла організувати провокацію - навмисно прокласти такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення в повітряному просторі над територією Білорусі.
"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, готова до проведення в Україні об'єктивного розслідування інциденту, що стався 29 грудня в небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ", - наголошують у відомстві.
Також там зазначили, що українська сторона готова запропонувати взяти участь у процесі розслідування авторитетним експертам з держав, які не пов'язані з підтримкою росії у будь-якій формі.
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