росіяни намагаються наступати на трьох напрямках - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Тим часом українські військові б'ють по районах зосередження загарбників та позиціях їх зенітних ракетних комплексів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Повідомляється, що загроза завдання ворожих ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування, а також дронів-камікадзе залишається по всій Україні.
Протягом 21 січня росіяни здійснили 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з РСЗВ.
Окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів, та зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках росіяни ведуть оборону.
Окрім цього, авіація Сил оборони протягом 21 січня завдала 13 ударів по районах зосередження росіян та 2 - по позиціях їх ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження окупантів.
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