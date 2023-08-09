КРАІЛ не позбавила ліцензії фірму, яку підозрюють у співпраці з рф: казино Pin-Up продовжить працювати? [ Редагувати ]
8 серпня КРАІЛ зібралася на своє засідання і ухвалила кілька рішень пов’язаних з діяльністю онлайн-казино. Зокрема, позбавили ліцензій за борги кілька гральних закладів і торкнулися питання скандального казино Pin-Up, роботу якого забезпечують дві організації - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», засновники і власники обох товариств мають безпосередній стосунок до бізнесу в країні-агресорці.
Про це стало відомо з повідомлення пресслужби КРАІЛ на сайті комісії.
На засіданні припинили дію ліцензії ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», натомість діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»залишилася поза увагою членів комісії. Таким чином це товариство має законні підстави працювати в Україні й надалі.
Довідка: діяльність одіозного онлайн-казино Pin-Up базується на двох організаціях. Це ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яка має ліцензію на надання послуг у сфері ігрового бізнесу іншим структурам та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», яка має ліцензію на ігорну діяльність.Тобто, робота онлайн-казино Pin-Up стосується діяльності обох структур одночасно.
Таке рішення комісії обурило не лише учасників ринку, а й простих українців. Зазначимо, що інформаційний лист від СБУ від 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск в якому міститься додаткова інформація щодо зв’язків ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з резидентами рф є у розпорядженні КРАІЛ.
Також раніше стало відомо, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» контролюється громадянами рф Дмитром Пуніним та Мариною Ільїною. «ВІКТОРІЯ-СОФТ» отримало ліцензію відповідно до рішення КРАІЛ від 20.10.2021 № 644. Саме ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» надавала послуги вебсайтам казино «PIN-UP» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».
Безпосередньо саме казино Pin-Up запевняє, що не має зв’язків з росією. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: "PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв'язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію. Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту".
Однак, за іншими даними, ще у квітні 2022-го російським Pin-Up (однойменним казино, що працює в рф за тією ж франшизою - ред.) став володіти чоловік сестри російського прем`єра Мішустіна.
Професійні учасники ринку припускають, що сумнівному рішенню КРАІЛ щодо Pin-Up посприяли впливові друзі в уряді, про яких ми писали раніше. Також професійні учасники ринку застерігають гравців цього онлайн казино про високі ризики неповернення коштів і проблеми на кшталт тих, які виникли, до прикладу, у гравців Парі-матч. після позбавлення їх ліцензії та накладання санкцій.
Нагадаємо, КРАІЛ вже намагалася зібратися ледь набравши кворум. На попередньому засіданні саме мали розглянути питання анулювання ліцензій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» і «ВІКТОРІЯ-СОФТ». Але одному з членів організації Євгену Яхнію раптово стало зле. За збігом обставин його до КРАІЛ призначили останнім і таким чином Комісія нарешті отримала кворум. Члену комісії викликали «швидку», але ця подія завадила прийняти хоч якесь рішення щодо позбавлення ліцензії онлайн-казино.
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