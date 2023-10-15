Щоб дізнатися інформацію про військовополонених чи цивільних заручників, родичам і близьким таких осіб необхідно подати відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ця Telegram-канал дозволяє родичам отримати важливу інформацію та знайти своїх близьких, які можуть бути втрачені під час військових конфліктів.

Для того, щоб звернутися до Національного інформаційного бюро, родичам потрібно надати свої особисті дані та повідомити ПІБ особи, стосовно якої потрібна інформація.

Це можна зробити за допомогою наступних каналів зв'язку:

Чат-боти у Telegram і Viber.

Електронна пошта: [email protected].

Поштова служба Укрпошта або "Нова пошта" за адресою: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б, літ. А2.

Після того, як заява буде подана, родичам буде надана інформація про військовополонених чи цивільних заручників, якою володіє Національне інформаційне бюро. Цей процес зазвичай займає мінімальний час, і родичі зможуть дізнатися важливі відомості.

Крім того, родичі полонених осіб можуть отримати інформацію усно, зателефонувавши на гарячу лінію за коротким номером 16-48 або за номером +38 (044) 287-81-65 для дзвінків з-за кордону.

Всі ці заходи спрямовані на те, щоб родичі мали можливість встановити зв'язок із своїми близькими та знайти їх, надаючи допомогу в умовах конфліктів та воєнних дій.

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