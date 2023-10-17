Чи може російський бізнес працювати, а головне заробляти в Україні під час війни? Питання очевидне, адже давати гроші ворогу під час війни здатні лише зрадники або диверсанти.

З першого погляду, українська влада робить усе можливе для очищення економічного простору від впливу та присутності росіян. Зокрема, це санкції проти компаній та громадян рф та націоналізація банків і підприємств росіян на користь держави.

Так наприклад було з компаніями-гігантами "Запоріжсталь", "Моршинська", "Київстар" та десятки інших фірм.

Але, на жаль, є виключення з правил.

Наприклад, ще навесні цього року рішенням РНБО були запроваджені санкції відносно операторів грального бізнесу, які так чи інакше пов’язані з росією. Це десятки фірм, сотні фізичних осіб, та гучні заяви про непримиримість такого явища.

Водночас до списку потрапили не всі. Чому?

Причина вибірковості невідома, проте ми можемо розглянути це питання на одному прикладі. Мова піде про одного з лідера геймблінг-бізнесу України - онлайн-казино Pin-UP, яке було створене росіянами.

Як повідомляє Євген Плінський у своєму Youtube-каналі, формальним власником цього казино є засновник фінансової компанії, яка контролює рух грошей застосунку "Дія".

Найбільше питань у цій історії виникає до регулятору українськогго грального бізнесу - Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

(КРАІЛ). Маючи на руках беззаперечні факти контролю Pin-UP росіянами, цей орган в останній момент відмовився позбавляти їх ліцензії і вже два місяці ховається від публічних коментарів.

З урахуванням отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю резидентами рф за діяльністю певних ліцензіатів, КРАІЛ розглянули питання, щодо анулювання ліцензій ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" та ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ".

На першій компанії тримається ліцензія, а друга є структурною частиною Pin-UP, яка відповідає за розробку програмного забезпечення та обслуговує гральний сайт.

Під час засідання Комісії, її новопризначеному члену Євгену Яхнію раптово стало зле і засідання перенесли на тиждень. Насправді, все виглядало так, наче Яхній, який лише кілька тижнів тому був призначений прем’єром Шмигалем в комісію, навмисно зірвав надважливе засідання.

До речі, Яхній був засновником та директором платіжного оператора Ікс Пей. Навіть учасники ринку пов’язують його появу в комісії з тіньовими групами впливу силових структур на гральний ринок.

У підсумку ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ" була позбавлена ліцензії на підставі беззаперечних доказів, але другу фірму - "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" на якій тримається Pin-UP, вирішили не чіпати. Останні навіть подали позов до суду проти КРАІЛ, яким хотіла заборонити розглядати питання позбавлення ліцензії.

Голова КРАІЛ Іван Рудий ігнорує звернення та запити ЗМІ та народних депутатів і просто ховається від цієї теми.

Давайте розглянемо історію створення Пін-ап. Одним з засновників та реальних власників онлайн-казино є росіянин Олександр Матяшов із псевдонімом "Ріддік".

Матяшов фігурує, як один з бенефіціарів кіпрської компанії Guruflow Team Limited, яка є офшорним фундаментом Пін-апу, та власником торгової марки.

Партнери Матяшова по бізнесу на момент отримання ліцензії в Україні були: Іван Банніков, Дмитро Пунін (обидва росіяни) та українка Марія Ільїна, яка є дружиною Пуніна.

Наприкінці 2019 року Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі фірму "Guruflow Team Limited" та випустив 1000 акцій цієї компанії, які були розділені по 500 штук між двома іншими офшорам: Пірпос холдінг ЛТД та Монак Лімітед. Власниками першої значиться сам Пунін із дружиною Ільїною, а друга компанія належить Матяшову (Ріддіку) та Баннікову.

Таким чином, усі отримали по 250 акцій "Guruflow Team Limited" яка володіє юридичною особою Пін-апу. Також відомо про мальтійську фірму "Pin-up Entertainment LTD", бенефіціаром якої є вищезгадана "Guruflow".

У мережі є фото, де ця компанія в серпні 2021 році святкує в Києві п’ятиріччя Пін-Ап.

Тим не менш, росіян в КРАІЛ не помітили і навесні 2021 року видали ліцензію.

За 2 тижні до вторгнення росії в Україну, Ріддік-Матяшов дав інтерв'ю відомому тематичному YouTube-каналу про ІТ-бізнес. У ньому Ріддік відверто розповідає, що Пін-ап - це казино, створене російськими інвесторами під чемпіонату світу по футболу у 2018 році і дуже пишається темпами їх експансії на нашому ринку.

Показово що після початку "шуму" навколо Пін-ап у серпні цього року, це інтерв’ю було видалено з всіх майданчиків в інтернеті. На питання журналістів, Ріддік все заперечував.

Другий офшор "PIN-UP" має назву "Carletta Limited", і його власник теж росіянин Зуділін Ілля Миколайович. На багатьох міжнародних сайтах "PIN-UP", цей офшор зазначений саме як оператор онлайн-казино. Проте власники Піна-пу чомусь активно видаляють цю інформацію зі своїх ресурсів.

Лише на підставі усіх цих фактів, Пін-ап негайно мали позбавити ліцензії, адже під час реєстрації було заявлено, що казино - суто український продукт і присутності в ньому представників країни-агресора немає.

Але це відверта брехня. Вони не просто були присутні, вони фактично продовжують отримувати в Україні прибутки, які потім осідають на кіпрських офшорах.

Тепер варто згадати про представників ресурсу в Україні. Основними юридичними особами є вже знайома нам ТОВ "Укр Гейм Технолоджи", ТОВ "Вікторія - софт", та ТОВ "Пін-АП" .

Остання була зареєстрована у вересні 2020 року, за півроку до запуску Пін-апу в Україні і її власницею значилась дружина росіянина Дмитра Пуніна - українка Марина Ільїна.

Вона офіційно очолює глобальний холдинг PIN-UP Global та публічно представляє бренд. Цьогоріч навіть разом Ріддіком Їльїна стала переможцем конкурсу SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023.

"Укр Гейм Технолоджи" була зареєстрована у березні 2021 року, а її власник через іншу компанію "Укр Гейм консалтинг Груп" був такий собі ноу-нейм Ярослав Фомицький.

До реєстрації Пін-Апу, це ім’я фігурує у документах в якості директора Фінансової компанії "Фінексперс", власником якої є відомий фінтех-інвестор та банкір Ігор Фісун, яки є тим самим партнером росіян в Україні.

Цей персонаж володіє ще кількома цікавими активами, зокрема, часткою маловідомого банку "Оксі-Банк", процесинговою компанією "Укркарт", та платіжною системою "Інтеркасса".

Гравці ринку розповідають, що саме навколо "Інтеркасси" і зійшлись інтереси глобального інвестора Пін-апу Дмитра Пуніна, та українського фінтех-інвестора Ігоря Фісуна.

"Інтеркасса" обслуговувала платежі онлайн-казино Парі-матч і дуже добре на цьому заробляла, але наприкінці їх топ-клієнт відмовився від послуг на користь власної системи 4bill та Paymega. Це спонукало Фісуна шукати нових партнерів.

На яких умовах вони співпрацюють - невідомо, але у березні 2021 року на директора компанії ФК "Фінекспрес" Ярослава Фомицького зареєстрували компанію "Укргеймтехнолоджи", яка швидко отримує ліцензію від КРАІЛ і починає працювати.

Колаборація виявилась дуже вдалою, адже зростання частки на ринку було на рівні 10-15% щомісячно.

Цікавий той факт, що в листі СБУ до КРАІЛ ще від 2021 році було зазначено про зв'язок "Укр гейм технолоджи" з росіянами. Але і тоді Комісія проігнорувала цю інформацію, тому їм спокійно дали зайти в Україну.

Ситуація почала змінюватись з початком повномасштабної війни.

Перш за все відреагував російський офіс Пін-апу. У квітні 2022 року, ТОВ "Пін-АП.РУ", змінює власників і назву. Компанія стає ОО "Фонкор" та переходить у власність Акціонерного товариства "Клір Центр" Олександра Удодова, який родичем є прем'єр - міністра росії михайла мішустіна.

Саме через родинний зв'язок з мішустіним та вплив на економічні процеси в росії, Удодов знаходиться під санкціями України і США. Ще одним власником російського Пін-апу виявився такий собі Олексій Димов. Інформації про нього не багато, проте він також є в санкційних списках України.

В українському осередку онлайн-казино від початку війни особливих змін не відбувається. Компанія спокійно працює, заробляє та стає повноцінним лідером. Чого не скажеш про їх офшорні вертикалі. В середині 2022 Кіпрська компанія "Гуруфло Тим лимитед" повністю переоформлюється на Марину Ільїну, а Пуніна, та Матяшова викреслюють.

На початку 2023 починаються структурні зміни в українському підрозділі Пін-Ап. У січні Марина Ільїна викреслюється з бенефіціарів, а її власником стає Богдан Шиян, який змінює назву на "Транітадевелопмент".

Шиян - черговий ноу-нейм на якого оформлено більше 50 компаній, а сам він має судові позови за несплату комуналки та побутових кредитів. Очевидно, що Ільїна таким чином просто намагалась сховати свою участь у проекті.

У квітні 2023 року формальний власник Пін-ап Ярослав Фомицький продає "Укргеймтехнолоджи" новому власнику. Ним стає Ігор Зотько, який з цього моменту стає публічним обличчям Пін-ап в Україні і дає купу інтерв'ю для ЗМІ.

Відомо, що Ігор Зотько також пов'язаний з фінтех-інвестором Ігорем Фісуном, і скоріш за все, зміна власника Пін-ап в Україні відбулась лише формально, як і вивід росіян з кіпрських офшорів.

З 2016 по 2020 рік, в інтерв'ю "НВ" він очолював ту саму платіжну систему Фісуна "Інтеркасса". Але у липні 2020 Зотько покидає посаду директора "Інтеркасси", стаючи власником Фінансової Компанії "Єдиний Простір". Цікавий той факт, що ця фірма обслуговує всі платежі застосунку "Дія".

Чи "Єдиний простір" є самостійним проектом Зотька? Невідомо. Але скоріш за все він продовжує лобіювати інтереси Ігоря Фісуна, адже половина всіх коштів компанії зберігається в банку Оксі, співвласником якого є Фісун. Таких співпадінь, погодьтеся - не існує.

На початку 2023 в руках однієї людини опиняється потік усіх фінансів державного проекту "Дія", у той час, як онлайн-казино Пін-Ап підозрюються СБУ, як структуру контрольовану росіянами.

Більш того, Зотько в інтерв’ю НВ відкрито заявляє що він був причетний до Пін-ап ще з 2020 року коли росіяни заводили його в Україну. А тепер жаліється, що на початку цього року почався тиск на компанію, яку почали "фарбувати в триколор та писати інші дурниці".

Пан Зотько злукавив, адже в мережі є світлина зі святкування п’ятиріччя Пін-ап в Україні у 2021 про яку ми згадували раніше. На святковій сцені, разом з Мариною Ільїною, яку він згадує, як власницю Пін-ап, стоять і інші акціонери-росіяни материнського офшору "Гуруфлоу", зокрема, її чоловік Дмитро Пунін та Олександр Ріддік.

Крім того, дуже схоже що інвестор проекту онлайн-казино - це саме банкір Ігор Фісун. Якщо купівля Зотьком казино - лише формальність, то фактичне партнерство росіян та Фісуна є незмінним, як і вивід грошей з України в офшори.

Питань до національного регулятора геймблінгу дуже багато. Видавати ліцензії юрособам, які оформлені на підставних людей, не аналізуючи походження - дуже непрофесійно, або дуже корумповано. Враховуючи сліпоту до вищезазначених фактів, другий варіант більш ймовірний.

Фактично, чиясь невидима рука розділила російський бізнес в Україні на дві частини. Одну ми нещадно караємо, націоналізуємо та закриваємо, бо комусь так вигідно, а іншу - бережемо, стережемо та захищаємо.

Питання до СБУ відносно монополізації платежів в застосунку "Дія", до якого, цілком ймовірно можуть мати доступ росіяни та фсб.

Поки що питань більше ніж відповідей.