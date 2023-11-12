Українські ветерани побували на міжнародних спортивних змаганнях у Брюсселі. Волонтерський проект "Ігри героїв" обʼєднав на одному майданчику військових ЗСУ з ампутаціями та команду представників НАТО.

Про людей з шаленою витримкою та прагненням до життя розкаже Ірина Іванова.

Підтягування, гребля, кидання мʼяча, стрибки з відтисканням. Це класичні вправи з функціонального тренування, яке називається кросфітом. Позмагатися в ньому до Брюсселя приїхали військовослужбовці Збройних сил України, учасники волонтерського проекту "Ігри героїв". Це адаптивні спортсмени, тобто після важких поранень або з ампутаціями. В команді неадаптивних більшість - представники НАТО. Змагаються кожен у своїй категорії.

Ініціатор і засновник "Ігор героїв" Євген Коваль каже, що проект довго йшов до того, щоб стати міжнародним. Ці змагання в Брюсселі - перші після початку повномасштабного вторгнення росії. Їх організували спільними зусиллями кількох громадських організацій - в партнерстві з Північноатлантичним альянсом.

Євген Коваль, засновник проекту "Ігри героїв":

Маючи підтримку НАТО, маючи різні команди з різних країн, наші ветерани, наші діючі військовослужбовці можуть приймати, а також обмінюватися досвідом, відчувати братерську допомогу, братерське співчуття, і навіть разом виконувати різні завдання - воркаути, це їх надихає, щоб рухатися далі і займатися спортом.

Василь Кушмунс, віце-президент організації "Promote Ukraine":

Для нас це велика честь - мати таку можливість допомогти ветеранам, щоб вони навіть в Брюсселі, або навіть в будь-якій іншій країні, в іншому місці відчували себе як рідні.

У збірній України - 11 спортсменів. Серед них звʼязківець Юрій Козловський, родом з Хмельниччини. Поранення отримав у Донецькій області 2016 року. Наступивши на вибуховий предмет, втратив стопу. Щойно одержав спортивний протез, почав брати участь у різних змаганнях. Навесні цього року в Брюсселі пробіг 20 кілометрів на протезі - на підтримку побратимів з ампутаціями. Каже, взятися за спорт його мотивувала сімʼя.

Юрій Козловський, учасник змагань "Ігри героїв":

Коли я втратив ногу, в першу секунду, коли я побачив голі кості і кров, яка юшить, я зрозумів, що я дефакто інвалід, решта - це вже нюанси. Але я не хотів бути тягарем для своєї сімʼї, я хотів так, як і раніше, бути їм опорою, тому це мене мотивувало найбільше. Наша загальна задача - мотивувати інших людей, хлопців та дівчат, які втратили кінцівки під час агресивної війни, розвʼязаної росією, показати для них, що вони можуть жити повноцінним життям, вони можуть займатися спортом, вони можуть відновитися через спорт як фізично, так і ментально.

Турчанка Едже - єдина з дівчат на майданчику. Вона працює в НАТО, любить крос-фіт. Участь в "Іграх героїв" бере вперше. Каже, їй за честь змагатися поруч з українцями.

Едже Озтюрк, учасниця змагань "Ігри героїв":

Я бачила їхній рівень, він трохи лякає. Я тут єдина дівчина, побачимо, як воно піде. Я щаслива змагатися з ними. З боку українських бійців - це велика мужність - брати участь у таких ініціативах попри складну ситуацію. Вони показують свою здатність до опору - чи то в такій дружній атмосфері, як сьогодні, чи на полі бою. Я думаю, що назва події говорить сама за себе. Це "Ігри героїв". І хлопці доводять це на міжнародному рівні, коли беруть участь у таких подіях.

Змагання з кросфіту - це лише частина програми для українських захисників у Брюсселі. Вони відвідали штаб-квартиру НАТО та Штаб Верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил альянсу в Європі та Європарламент.

Вінета Кляйне, директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні:

Це наша присвята, наш спосіб висловити шану українським військовим. Учасники "Ігор героїв" були на фронті, вони борються за незалежність та суверенність України. Ми дуже вдячні їм за те, що вони роблять. НАТО надає Україні комплексну підтримку, і не лише нагальну, а й з урахуванням подальшої перспективи. Це і медична реабілітація, і психологічна підтримка - це теж, що потрібно Україні. І ця подія сьогодні показує, наскільки потрібен цей вид допомоги.

Задоволений поїздкою учасник української делегації Михайло. Сам родом з Нововолинська. На війну пішов добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення. У серпні того ж року отримав поранення. Каже, для нього поїздка в Брюссель - це можливість власним прикладом показати, перед якими проблемами постають українські військові.

Михайло Соколяк, учасник змагань "Ігри героїв":

Я вважаю, що коли ти приїжджаєш, то вони як би бачать насправді, вони тебе бачать наживо. Бачать, що з тобою сталося, і можуть зрозуміти, що відбувається зараз в Україні, що там робить терорист - росія. Мені здається, що тоді вони більше зрозуміють і більше будуть робити.

Юрій Козловський, учасник змагань "Ігри героїв":

Ми показуємо для НАТО реальну потребу в протезуванні. Реальну потребу в реабілітації. І, зокрема, раніше деякі з наших учасників отримали спортивні протези якраз за кошти НАТО. Зараз актуальні, вже мова йде навіть не про спортивні протези, а про протези взагалі, тому що як ви знаєте з відкритих джерел, десь порядка 50 тисяч осіб як військових, так і цивільних, втратили кінцівки в ході цієї страшної війни.

"Ігри героїв" - це не просто підготовка та проведення змагань, це насамперед комплексна програма реабілітації для поранених, відновлення їхніх фізичних сил і психічного здоровʼя. А змагання - додаткова мотивація пораненим - швидше повертатися до життя. Тож попри нагороди, переможців на турнірі немає. Бо кожен його учасник - уже герой.