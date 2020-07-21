Черкасский "Азот", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, построил кислородную станцию для Третьей городской больницы города Черкассы. Об этом стало известно из пресс-релиза Group DF, распространённого сегодня.



Восстановление работы централизованной системы подачи кислорода в медицинском учреждении позволит спасать больше человеческих жизней.



"Те кислородные концентраторы, которые у нас в больнице работают, не всегда справлялись с этой задачей. Поэтому, мы, вместе с химиками, инициировали и реализовали этот большой и я считаю очень важный Проект. Кислородная станция будет использоваться в первую очередь для поддержания работы ИВЛ. Предприятие "Азот" очень вовремя нам помогло. В связи с эпидемией коронавируса, у нас существенно увеличилось количество медицинской аппаратуры, куда необходимо специальным образом подавать кислород. Это кислород определенного качества, который должен подаваться под определенным давлением и в достаточном количестве", - рассказал Подробностям директор КНП "Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи" Александр Федорук.



По словам Виталия Склярова, Председателя правления Черкасского "Азота", завод полностью взял на себя монтаж всего оборудования и обустройство площадки. Также "Азот" предоставил свой испаритель, приборы КИПиА, арматуру и другие расходные материалы. Установленный аппарат рассчитан на одновременное хранение 3 тонн жидкого кислорода. В операционные и отделения интенсивной терапии больницы будет подавать кислород под давлением 3,5 - 4 атмосферы.



"Я считаю, что строительство такой кислородной станции - это очень хорошая долгосрочная инвестиция в саму больницу. Для более надежной работы любого лечебного учреждения, должно быть несколько резервных источников кислорода. И эту стратегическую задачу мы также успешно решили. Мы искренне благодарны предприятию и его акционерам за такую помощь", - резюмировал Александр Федорук.



По словам директора по корпоративным коммуникация Group DF Олег Арестархова, строительство кислородной станции для городской больницы Черкассы - это только часть системной помощи, которую оказывает "Черкасский "Азот" медицине города. По его словам в апреле 2020 года предприятие стало одним из ключевых участников благотворительного фонда "Черкассы против COVID-19".



"Только на борьбу с эпидемией COVID-19 в Черкассах завод потратил 1,2 млн грн. Начиная с марта завод бесплатно поставляет в медицинские учреждения города жидкий кислород, который используется медучреждениями для поддержания эффективной работы различной медицинской аппаратуры. В апреле "Азот" приобрел для "Черкасской инфекционной больницы" аппарат ИВЛ «BLIZAR. Предприятия Group DF оказывают помощь в 18 областях. Предприятия просто обязаны помогать городам своего присутствия, бизнесы обязаны заботится о жителях городов. Это позиция акционера", - подчеркнул Арестархов.