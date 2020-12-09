Компромисс, переговоры и выполнение Минских соглашений – такими должны быть шаги официального Киева для достижения мира на востоке Украины. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Если кто-то думает, что такой сложный и тяжелый конфликт можно решить без компромисса, то это неправда. Военного пути нет, есть политический. Надо честно сказать людям, что необходим компромисс, потому что страна не сможет идти вперед, если будет продолжаться война на востоке. Грань этого компромисса – это предмет переговоров", - сказал политик.

Юрий Бойко напомнил, что нынешняя власть во главе с действующим президентом год назад подписала в Париже в Нормандском формате приверженность Минским соглашениям, имплементации формулы Штайнмайера – т.е. всему тому, что, собственно говоря, можно назвать дорожной картой, но реальных мирных инициатив со стороны власти нет.

"Год назад еще были какие-то действия: развели войска, обменяли пленных, вернули корабли. Это вселяло оптимизм, а потом ступор. Кроме каких-то заявлений, кадровой чехарды и разговоров, никаких реальных действий на пути к миру власть не предприняла. Единственное, что было позитивно – это, конечно, перемирие. Очень важно, что это работает. Перемирие – это база для того, чтобы провести в Верховной Раде необходимые для мира законопроекты, путем внесения изменений в Конституцию, и фракция ОПЗЖ к этому готова. Мы за это выступали. Но здесь ступор, потому что власть боится националистов, боится их выступлений и не решается это сделать", – отметил народный депутат.

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что сегодня ключ к политическому урегулированию конфликта на Донбассе – в эффективной работе парламента над пакетом "мирных законов". Ведь только мирная Украина может быть успешной.

"Нужно честно сказать людям, что без компромисса такой сложный конфликт завершить невозможно. Только добившись мира, мы сможем обеспечить динамичное развитие экономики, существенное повышение уровня жизни украинцев, надежное и уверенное будущее для всех граждан нашей страны. У ОП-ЗЖ есть Мирный план, разработанный на основе Минских соглашений. И мы знаем, как воплотить его в жизнь и вернуть долгожданный мир на украинскую землю", - резюмировал Юрий Бойко.