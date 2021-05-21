Велика Британія спростила українцям отримання водійських посвідчень [ Редактировать ]
В українських водіїв у Британії стало більше прав. Нашу державу внесли в перелік так званих визначених країн, що передбачає деякі привілеї.
За ним, українці, які живуть у Сполученому Королівстві, зможуть обміняти своє водійське посвідчення на британське без жодних іспитів.
З моменту переїзду до Великої Британії і протягом 12 місяців вони можуть кермувати автомобілем з українськими документами. Потому водіям необхідно буде обміняти своє посвідчення.
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