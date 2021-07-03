В Минздраве обнародовали невероятную статистику вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 94 547 человек. Такие показатели являются очень близкими к рекордным.
С начала кампании по вакцинации вакцину получили 2 038 239 украинцев, при этом первую дозу вакцины укололи 2 038 237 человек (37 107 - за минувшие сутки), полностью вакцинировались 823 923 человека (57 440 - за минувшие сутки). В стране функционируют 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививок и 26 центров вакцинации.
Отмечается, что наибольшее количество иммунизаций были проведены препаратом от компании Pfizer - 42 615, Sinovac Biontech - 35 894 и AstraZeneca - 16 038. Таким образом, за сутки по регионам наблюдается следующая ситуация по прививкам:
- Киев - 5961;
- Винницкая область - 4141;
- Волынская область - 765;
- Днепропетровская область - 2870;
- Донецкая область - 1872;
- Житомирская область - 1330;
- Закарпатская область - 563;
- Запорожская область - 995;
- Ивано-Франковская область - 594;
- Киевская область - 1921;
- Кировоградская область - 733;
- Луганская область - 412;
- Львовская область - 2236;
- Николаевская область - 812;
- Одесская область - 1322;
- Полтавская область - 1761;
- Ровенская область - 1147;
- Сумская область - 1448;
- Тернопольская область - 313;
- Харьковская область - 1917;
- Херсонская область - 957;
- Хмельницкая область - 975;
- Черкасская область - 847;
- Черновицкая область - 376;
- Черниговская область - 839.
Читайте также, ученые заявили, что на территории Украины значительно сокращается уровень вакцинации от коронавирусной инфекции. Столь пугающее заявление было сделано в отношении иммунизации второй первой препарата.
Кроме того, на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, что до конца лета Украина получит как минимум 9 миллионов доз вакцин. Министерство здравоохранения по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.
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