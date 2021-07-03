За минувшие сутки на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 94 547 человек. Такие показатели являются очень близкими к рекордным.

С начала кампании по вакцинации вакцину получили 2 038 239 украинцев, при этом первую дозу вакцины укололи 2 038 237 человек (37 107 - за минувшие сутки), полностью вакцинировались 823 923 человека (57 440 - за минувшие сутки). В стране функционируют 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививок и 26 центров вакцинации.

Отмечается, что наибольшее количество иммунизаций были проведены препаратом от компании Pfizer - 42 615, Sinovac Biontech - 35 894 и AstraZeneca - 16 038. Таким образом, за сутки по регионам наблюдается следующая ситуация по прививкам:

Киев - 5961;

Винницкая область - 4141;

Волынская область - 765;

Днепропетровская область - 2870;

Донецкая область - 1872;

Житомирская область - 1330;

Закарпатская область - 563;

Запорожская область - 995;

Ивано-Франковская область - 594;

Киевская область - 1921;

Кировоградская область - 733;

Луганская область - 412;

Львовская область - 2236;

Николаевская область - 812;

Одесская область - 1322;

Полтавская область - 1761;

Ровенская область - 1147;

Сумская область - 1448;

Тернопольская область - 313;

Харьковская область - 1917;

Херсонская область - 957;

Хмельницкая область - 975;

Черкасская область - 847;

Черновицкая область - 376;

Черниговская область - 839.

Читайте также, ученые заявили, что на территории Украины значительно сокращается уровень вакцинации от коронавирусной инфекции. Столь пугающее заявление было сделано в отношении иммунизации второй первой препарата.

Кроме того, на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, что до конца лета Украина получит как минимум 9 миллионов доз вакцин. Министерство здравоохранения по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.

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