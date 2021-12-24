Про серйозні наслідки для Росії в разі нападу на Україну спільно заявили топчиновники США та ЄС і західні посли при ООН. Якої небезпеки вони прагнуть уникнути? І про що попереджають? Заяви посадовців вивчив Дмитро Анопченко.

Перша заява пролунала із Держдепартаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

І як повідомляють у Держдепі, вони домовились про "скоординовані дії для підтримки Києва" і підтвердили, що "будь-яка подальша російська воєнна агресія проти України мала б неабиякі наслідки для Москви". У заяві відомства - йдеться про "намір США та ЄС працювати разом, щоб відповідати на спільні виклики". І це не просто бюрократичне формулювання. Через суперечності всередині самого Євросоюзу, Вашингтону та Брюсселю часто не просто домовитися про скоординовану санкційну політику - і щодо України така готовність якраз є.

Зі спільним попередженням виступили й в ООН. Відповіддю на можливу воєнну агресію Росії проти України будуть "масштабні наслідки"і "висока ціна". Про це написали у своїй заяві посли США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі та низки інших країн (загалом - 36 держав) при Організації об'єднаних націй.

Статут ООН забороняє погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну у відповідь.

Росію в цій заяві 36 країн також звинуватили в порушенні міжнародного права і закликали "припинити кампанію дезінформації щодо України". Постійне "зливання" даних, зокрема, і через авторитетні західні ЗМІ, які викликають в українців нервову реакцію; шквал публікацій у соцмережах, які провокують невпевненість у завтрашньому дні - а відповідно, і дестабілізують внутрішню ситуацію… В американських експертів багато підозр, що все це елементи скоординованого інформаційного впливу.

І заяви про "наслідки"- як-от зробили зараз в ООН, або Блінкен та Боррель - якраз і мають на меті не лише запобігти агресії, а й - наскільки це можливо - вгамувати пристрасті та стабілізувати ситуацію.