Зеленский сменил посла в Польше [ Редактировать ]
Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше. На этом посту Дещица работал с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
При этом указом №44/2022 глава государства назначил нового главу диппредставительства Украины в Польше. Им стал Василий Зварич.
Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша.
До этого Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики МИД.
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