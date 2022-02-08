Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше. На этом посту Дещица работал с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом указом №44/2022 глава государства назначил нового главу диппредставительства Украины в Польше. Им стал Василий Зварич.

Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша.

До этого Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики МИД.

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