Депутат Держдуми рф Олег Нілов під час благодійного дитячого заходу пообіцяв на Новий рік продовжити вбивати українців ракетними ударами.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Нілов взяв участь у відкритті благодійного заходу "Ялинка бажань", який організовують в росії для дітей-сиріт та нащадків російських окупантів. Там він вирішив цинічно пожартувати про те, що росія продовжить на Новий рік вбивати українців.

"Хлопчик Вова з Києва на Новий рік мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай", - заявив депутат Держуми.

Прикметно, що навіть деякі соратники Нілова не оцінили його план геноциду українців. Інший російський депутат Артем Мелетєв почав битися рукою по голові під час виступу свого соратника, іронічно усміхаючись. Інші ж прихильники геноциду українців просто сміялись з погроз рашиста.