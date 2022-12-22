У Конгресі США вивісили прапор України від оборонців Бахмуту (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Володимир Зеленський передав американським конгресменам прапор України з Бахмуту під час візиту до США 21 грудня.
"Я був у Бахмуті вчора. Наші герої дали мені прапор. Бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам... Цей прапор є символом нашої перемоги. Тому що у цій війні ми стоїмо, ми переможемо. Тому що ми об'єднані. Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент наприкінці виступу.
Після чого він дістав з-під трибуни стяг з підписами воїнів, який він передав спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і віцепрезиденту США Камалі Гарріс. Далі стяг розвернули під загальні оплески.
Натомість від Конгресу український президент отримав американський прапор, як символ візиту до США.
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