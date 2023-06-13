Є обладнання, яке не обов'язкове, але присутність якого в будинку або квартирі вкрай бажана. Стабілізатори напруги – саме таке обладнання. У чому суть їхньої роботи? Вони вирівнюють напругу у межах свого діапазону для коректної роботи електроприладів.

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А як не купувати стабілізатор?

Стрибки, падіння напруги та перевантаження трапляються в мережі досить часто і з різних причин, від форс-мажорних аварій до прогнозованого підвищення навантаження у піковий час споживання.

Для деяких домашніх електроприладів ненормальна напруга дуже шкідлива - вони можуть або відразу згоріти або швидко зламатися (термін служби зменшується в 4-5 разів). Найчутливішими для перепадів напруги є холодильники, пральні машини, комп'ютерне обладнання, лампочки, котли опалення, кондиціонери.

Якщо у вашому будинку багато обладнання, яке може згоріти від перепадів напруги в мережі, то стабілізатор краще купити – він відпрацює свою ціну вже за кілька років, а то й місяців.

Які бувають стабілізатори?

Не розглядатимемо промислові стабілізатори, які встановлюють на виробництвах, у лабораторіях та інших підприємствах. Також не розглядатиме стабілізатори для трифазного підключення, яке є у деяких приватних будинках.

Для квартир частіше купують двофазні стабілізатори, розраховані на роботи з напругою 220 вольт та потужністю до 5 кіловат.

Перед покупкою бажано викликати електрика, який перевірить напругу в мережі за допомогою спеціального тестера. Зробити це краще кілька разів у різний час доби. Відхилення від норми у більшу чи меншу сторону (менше 198 і більше 242 вольт) говорить про небезпеку для електроприладів та необхідність купувати стабілізатор.

Якщо відхилення не такі критичні, то можна вибрати стабілізатори розетки, які підключають до розетки і захищають найбільш вразливі прилади. Якщо відхилення в мережі 10% і більше, то стабілізатори можна поставити на вході, щоб вони захищали всіх споживачів електрики (з урахуванням потужності).

Для побутових потреб достатньо вибрати електронний стабілізатор (стабілізатори із сервоприводами більш точні, але в домашніх умовах це не потрібно). Найвища швидкість реакції на перепади напруги у симісторних стабілізаторів.

Якщо ви не знайомі з тонкощами вибору стабілізаторів, рекомендуємо проконсультуватися у фахівців згаданого магазину або у знайомого електрика.