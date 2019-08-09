Введение формулы "Роттердам+" улучшило экономику угледобывающих предприятий, поскольку позволило продавать уголь по справедливой цене. Об этом заявили эксперты в комментариях журналистам.

"В 2014-2015 годах, до того, как ввели "Роттердам+", генерирующие компании несли колоссальные убытки. Тогда, когда Украина, к сожалению, стала импортировать уголь, который до этого долгие годы не импортировала для производства электроэнергии, актуализировался вопрос, связанный с ценообразованием. Поэтому введение формулы "Роттердам+", в значительной степени повлияло на то, что поставки были обеспечены даже в проблемные периоды, когда цена импортного угля была достаточно высокой, а нужно было чем-то платить трейдерам", - заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его мнению, переход на формульное ценообразование позволил угледобывающим предприятиям продавать уголь по справедливым, определяемым рынком ценам, способствовал улучшению экономики угледобывающих предприятий и увеличению их выручки.

"Нужно было бы привести к тому, чтобы угледобывающие предприятия продавали свой уголь по ценам, определяемым рынком, и справедливым. Чтобы они не несли убытков. Или не несли убытков производители электроэнергии, которые вынуждены часто были покупать дорогой импортный уголь, а тариф у них рассчитывался таким образом, что он не позволял им полностью эти издержки покрывать. Цель этой схемы была в том, чтобы эти искривления, эти диспропорции как-то ликвидировать", - подчеркнул Марунич.

В свою очередь внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех подчеркнул, что "Роттердам+" давал возможность производителям нормально планировать бизнес-процесс.

"Определение оптовой рыночной цены по формуле давало возможность производителям строить свои бизнес-процессы, знать, сколько они будут зарабатывать, сколько будут тратить угля, сколько могут потратить на этот уголь", - отметил Чех.

Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко считает, что введение формулы "Роттердам+" стало спасением для отрасли. "Учитывая то, что в 2014-2015-2016 годах у отрасли забрали бюджет, то "Роттердам+" - это было спасение отрасли", - заявил он.