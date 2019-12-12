В Москве прощаются с Юрием Лужковым (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, Москва попрощается с экс-мэром Юрием Михайловичем Лужковым, который умер в Мюнхене.
Известно, что мужчине сделали операцию на сердце 10 декабря. Лужкову было 83 года.
Церемония прощания с Лужковым проходит в храме Христа Спасителя. С Лужковым простились политик Игорь Шувалов, российский госдеятель Алексей Пушков. Приехал также певец Константин Меладзе.
У гроба проходят самые разные люди. Весь спектр Москвы и по благосостоянию, и по образовательному уровню. Одна женщина упала на колени перед гробом. У другой в руках книга Лужкова "Властители, уничтожившие великую страну".
Люди шепчут, проходя перед гробом: "Спасибо".
На прощании присутствовал также бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова Сергей Цой, с супругой Анитой Цой. С Лужковым простились министр культуры Владимир Мединский и глава МВД Владимир Колокольцев. Речей не говорили. Прибыл также Олег Газманов.
Раньше сообщалось о том, что 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков на 84 году жизни. А также умер знаменитый 27-летний актер.
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