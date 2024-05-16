Окупанти обстріляли Харківський район: поранені медпрацівники [ Редагувати ]
У середу, 15 травня, російські війська атакували Харківський район.
Поранення отримали четверо медиків.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Так, росіяни обстріляли Харківський район.
Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони частково вибили росіян з Вовчанська на Харківщині.
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