Юрий Бойко: Мы снова остановили преступную распродажу земли властью [ Редактировать ]
Мы снова остановили преступную распродажу земли властью. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил по итогам заседания Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, на котором рассматривался законопроект о запуске рынка земли.
На заседании, которое завершилось в 00:30 ночи 19 декабря, оппозиционеры активно настаивали на рассмотрении своих поправок к данному законопроекту и требовали соблюдения Регламента, чтобы не допустить фальсификаций и незаконного "протягивания" этого преступного документа.
"Это так называемое заседание Аграрного комитета - это попытка под покровом ночи украсть землю, наплевав на мнение граждан Украины", - сказал Юрий Бойко, отметив, что исчезло более 2400 поправок оппозиционеров, поданных к законопроекту о рынке земли.
Он выразил уверенность в победе в борьбе против распродажи украинской земли.
"Мы не допустили этого позора и сорвали очередной преступный замысел власти. Это большое дело, но только начало борьбы. Мы прекрасно понимаем, что за стремлением украсть украинскую землю стоят интересы транснациональных корпораций и международных финансовых спекулянтов, которые толкают парламентариев от "Слуги народа" на преступные действия. Мы будем бороться дальше. И я уверен, что мы победим в этой борьбе, потому что народ Украины с нами", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Напомним, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики ежедневно проводит заседания с целью скорейшего рассмотрения законопроекта об обороте сельхозземель, рассматривая только небольшую часть поправок народных депутатов и голосуя их без обсуждения. "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала около 3500 поправок и настаивает на их рассмотрении согласно Регламенту Верховной Рады.
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