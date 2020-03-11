В Украине авиакомпании закрывают авиасообщение с Италией. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

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Он также рассказал, что они пристально следят за ситуацией с коронавирусом в мире. Правительство будет принимать решение рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение с этими странами.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.