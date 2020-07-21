Подводя итоги первого полугодия 2020 года, крайне важно понимать, каков реальный спад производства в стране. В сельском хозяйстве, по данным Государственной службы статистики, падение составило 18,7%. Такого обрушения АПК в Украине не было давно.

Казалось бы, столь важная проблема должна стать предметом серьезнейшего обсуждения Президента, Кабмина, Верховной Рады, СНБО. Ведь речь идет о продовольственной безопасности страны! Поскольку как глава государства, так и вышеперечисленные органы молчат и бездействуют, решая сугубо лоббистские полукриминальные задачи вроде легализации игорного бизнеса, распродажи земли, повышения зарплат себе любимым, а также срочной легализации проституции, остановлюсь подробнее на проблеме обвала украинского АПК.

Итак, основная доля падения сельхозпроизводства в Украине в первом полугодии 2020 года пришлась на растениеводство, снизившее объемы вдвое - на 56,8%. При этом по отдельным областям падение куда больше. Например, в Одесской области снижение объемов растениеводства составило 85,9%. Конечно, стоит учитывать климатические особенности текущего года. И возможно, за июль - сентябрь агрофирмы и доберут часть объемов. Точно об этом узнаем позже, а пока Минэкономики планирует снижение урожая зерновых на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть и более тревожные прогнозы о 20% потерь урожая основных сельхозкультур.

Производство продукции животноводства в Украине продолжало снижаться уже привычными, к сожалению, темпами. За первое полугодие 2020 года снижение составило 2,2%. А вот поголовье скота уменьшалось темпами куда более быстрыми: поголовье коров - на 6,4%, свиней - на 8,2%, кур - на 1,4%. Все это ведет к дальнейшему росту цен и снижению доступности мясомолочных продуктов для большинства украинцев, в том числе и для детей.

Возвращаясь к теме продовольственной безопасности Украины, отмечу: она определяется прежде всего возможностью страны стабильно обеспечить 100% населения сбалансированным регулярным питанием. Увы, в Украине этого нет. В XXI веке в стране, где условия наиболее благоприятны для сельского хозяйства, где часто собирают рекордные урожаи, регулярно недоедают миллионы граждан, в первую очередь пенсионеры. Это позор Украины! К большому сожалению, власть абсолютно безразлична и к этой социальной проблеме страны.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"