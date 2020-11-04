Сто дней перемирия: в Минобороны отчиталось о ситуации [ Редактировать ]
За первые 100 дней перемирия на Донбассе более чем в пять раз снизилось число обстрелов. Потери украинской стороны значительно сократились. Об этом на брифинге рассказал замкомандующего Объединенных сил Богдан Бондарь, передает пресс-служба Минобороны.
27 июля 2020 года полное и всеобъемлющее прекращение огня не является абсолютным, поскольку почти ежедневно продолжались провокационные обстрелы.
С 27 июля и до сих пор зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем в 5 раз меньше.
Всего с начала года по состоянию на 1 ноября зафиксировано 2 360 обстрелов, из них 814 - обстрелы с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные - 49, санитарные - 356.
С начала перемирия в результате обстрелов погибли трое украинских военных.
Ранее Кравчук заявил о том, что Россия хочет остановить процесс достижения мира.
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