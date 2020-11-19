Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН на заседании в среду принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За этот документ проголосовали 122 государства, 53 - воздержались, высказались против 2 государства: США и Украина.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" как политическая сила, искренне и последовательно борющаяся против героизации нацизма, настаивающая на неприемлемости неонацизма и радикализма в украинском обществе и современном мире, выступающая за сохранение исторической памяти, заявляет: мы считает публичным позором для нашего народа тот факт, что Украина систематически, раболепно поддерживая позицию Соединенных Штатов, вразрез с позицией всего цивилизованного мира, выступает против резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих нацизм.

Имеем ли мы право забывать, чего стоили нам мир и свобода?! Разве не было бы такое забвение предательством великого подвига наших отцов и дедов в борьбе с нацизмом, немыслимым прощением тех священных и страшных жертв, которые принесены каждой украинской семьей на алтарь Победы в Великой Отечественной войне?!

Заявляем, что полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет Президент Украины В. Зеленский, который, согласно Конституции Украины, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, и решительно осуждаем такие его действия.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" 9 мая 2020 года выступила с инициативой создания в Украине Общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Цель этого движения – разоблачать попытки фальсификации истории, защищать историческую память и не допустить забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны.

Мы всегда будем непримиримыми врагами предательства подвига нашего народа и обеления нацизма, какие бы циничные директивы ни давала Президенту Зеленскому стремящаяся к установлению мирового господства власть Соединенных Штатов Америки.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"