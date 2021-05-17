За два года власть не выполнила ни одного предвыборного обещания. Мира нет, тарифы – заоблачные, безработица растет, "эпоха бедности" продолжается. Вместо этого власть занимается политическими преследованиями оппозиции и устраивает шоу для отвлечения внимания общества от своих провалов. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета в понедельник, 17 мая.

"В стране происходит колоссальный обман общества. Нет мира на Донбассе, растут коммунальные тарифы и цены, сокращаются рабочие места, люди массово уезжают из страны, "эпоха бедности" перешла в "эпоху нищеты"", – отметил Юрий Бойко.

По его словам, вместо развития страны и улучшения жизни людей власть пошла по пути политических репрессий.

"Сначала закрыли телеканалы, которые говорили правду о ситуации в стране. Затем ввели санкции против народных депутатов от ОП-ЗЖ – председателя Политсовета нашей политсилы Виктора Медведчука и Тараса Козака. Потом Виктора Медведчука вообще отправили под домашний арест. Но путь политических репрессий – абсолютно тупиковый для страны", – подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Повестка дня работы парламента, считает Юрий Бойко, должна соответствовать вызовам сегодняшнего дня и решать вопросы, волнующие людей.

"Прежде всего, Верховная Рада должна заслушать отчет правительства по выполнению постановления о борьбе с коронавирусом, снизить коммунальные тарифы и т.д. Это будет свидетельством того, что парламент действительно решает вопросы, которые волнуют людей", – отметил народный депутат.

Что же касается кадровых изменений в правительстве, то, по словам Сопредседателя фракции ОП-ЗЖ, в отставку должен идти весь Кабмин. "Ответственность за экономические провалы, провалы в борьбе с эпидемией, обнищание людей – лежит на всей власти. И не надо нам здесь показывать косметические изменения в виде перестановки нескольких министров. В отставку должно уйти все правительство в полном составе", – считает Юрий Бойко.