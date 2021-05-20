Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компаниях и судах, участвующих в Nord Stream 2. Однако решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте комитета Сената США по международным делам.

В заявлении также указывается, что администрация США потратила на представление отчета о компаниях, вовлеченные в Nord Stream 2, больше времени, чем должно было быть. При этом подчеркивается - такое ее решение стало "подарком Путину", что потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и России.

Отмечается, что администрация отдает приоритет немецким и российским интересам, а не интересам США союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе.

"Решение администрации отменить санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является ошибочным. Администрация, похоже, предполагает, что каким-то образом это соответствует интересам Соединенных Штатов - позволить завершение этого российского проекту злонамеренного влияния", - сообщил старший член комитета сенатор Джим Риш.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".

Ранее сообщалось, что Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток-2".

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