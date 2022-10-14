Міжнародний наслідок ракетного терору росії: ще більше зброї! Низка країн у терміновому порядку виділяє нам військову допомогу. І найголовніше, що в нас зʼявляться системи протиповітряної оборони. І це дасть змогу нарешті частково закрити над Україною небо. Те, чого ще від початку вторгнення ми так вимагали і потребували.

Німеччина - дає нам Айріси, Штати - системи Насамс, Британія - зенітні ракети до них. І це - далеко не повний список. Після чорного понеділка, який нам влаштувала росія, наші західні партнери зібралися на шосту зустріч форматі Рамштайн. А ще - зустрілися міністри оборони країн НАТО. Тож як цивілізований світ допомагатиме Україні - далі.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Насамс, Абрамс, Леопард - Українські демонстранти під штаб квартиру НАТО цього разу прийшли з конкретним переліком озброєння, яке вони вимагають надати Україні якомога швидше, поки самі міністри оборони країн НАТО засідають ось там - через дорогу.

На плакатах - гасла з вимогою до НАТО зупинити геноцид в Україні, і закрити нарешті небо. Зібралися на демострацію кілька сотень українців - шокованих останніми бомбардуваннями рашистів.

Анна Меленчук, активістка громадської організації:

Нам потрібно закрити наше небо нарешті - ми просимо це з весни, але мусимо дотиснути.

До голосів, зокрема і на вулиці, західні партнери прислухаються, запевнив український міністр оборони Олексій Резніков. Напередоні він брав участь у засіданні формату Рамштайн. До преси вийшов уперше після такого типу зустрічі. Результатом - дуже задоволений.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Вчора мені всі міністри кажуть - у нас такий рівень підтримки України знову - прямо каже зашкалює, всі нам кажуть - їдеш на Рамштайн - підтримай Україну. Дай щось Україні. Від них люди вимагають. Навіть ті міністри, які раніше більш обережну позицію зберігали, зараз вони дуже активні і проактивні.

На зустріч у форматі "Рамштайн" до штаб-квартири НАТО напередодні приїхали делегації з півсотні країн. Це не лише союзники НАТО, а й низка інших держав-союзників України. Головний результат зустрічі - нова система протиповітряної оборони для України. Яка саме, міністр каже, розголошувати рано. Але найвпливовіші партнери уже "дали добро".

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Сигнал від американської сторони прозвучав, що необхідно максимально швидко посилювати ПВО України. Не тільки Іріс, які вже всім відомі. Різного рівня, різних щаблів. Але я дуже щасливий. Тому що чергова наша ідея спрацювала. Так само як попередні ідеї були - дайте нам Стінгери - спочатку ні, потім так. Дайте нам Хаймарси - спочатку ні, потім так.

Остаточне рішення щодо надання нових систем - Україна очікує в листопаді. Але уже зараз укладає угоди про інші види допомоги. Сьогодні вранці підписали протокольні документи із Францією. Днями про підсилення захисту українського неба оголосили низка країн.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Тільки за останні кілька днів ми маємо ологошення та уже доставлені системи від таких країн як США, Німеччина оголосила та вже доставила дуже сучасну систему, Іспанія сьогодні оголосила про нові постачання системи ППО Хок, Франція оголосила про збільшення одиниць ППО для України, так само Нідерланди - і багато інших країн.

Про членство України в НАТО цього разу на підсумковій прес-конференції генсека уже ніхто не запитував. Але український міністр поділився розмовами в кулуарах. Каже, всі розуміють, що сьогодні Україну в НАТО не візьмуть. Проте тема не закрита і де-факто - ми вже в Альянсі.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

І в кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів. Вони кажуть: Якщо ми розуміємо, що на мадридському саміті визначено, що головною загрозою НАТО є Росія, це записано в їхньому стейтменті. А сьогодні Україна демонструє усьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, cтримувати її і вже перемагати, то які ще треба додаткові аргументи щодо прийняття України в НАТО?

Поки ж найгарячіша тема у західних медіа - це ядерні погрози з кремля. Генсек НАТО вчергове запевнив, якщо росія використає бодай якусь ядерну зброю проти України - навіть тактичну, відповідь Альянсу - неминуча.