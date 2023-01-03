Харківські рятувальники потрапили під обстріл під час гасіння пожежі у Дворічній та у Вовчанську.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Зокрема, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

"Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав", - розповів він.