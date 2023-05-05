Україна отримає 80 танків Leopard 1: коли прибудуть [ Редагувати ]
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Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини, а також Данії - нещодавно ця країна затвердила новий пакет допомоги вартістю 250 млн доларів.
Про це повідомив TV2 Nyheder.
Ці слова пролунали з вуст виконувача обов'язків міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена – він прибув до Німеччини з робочим візитом 5 травня.
Разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом він відвідав навчання бійців ЗСУ на цих танках. За словами Поульсена, танки будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня, а підготовка танкістів триватиме близько місяця.
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