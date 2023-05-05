Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини, а також Данії - нещодавно ця країна затвердила новий пакет допомоги вартістю 250 млн доларів.

Про це повідомив TV2 Nyheder.

Ці слова пролунали з вуст виконувача обов'язків міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена – він прибув до Німеччини з робочим візитом 5 травня.

Разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом він відвідав навчання бійців ЗСУ на цих танках. За словами Поульсена, танки будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня, а підготовка танкістів триватиме близько місяця.