Окупанти вдарили дронами по Дружківці [ Редагувати ]
У неділю, 7 травня, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російська армія вночі атакувала Дружківку Донецької області. Окупанти застосували дрони.
Про це він написав у Telegram.
Внаслідок нічної атаки у Дружківці пошкоджені три приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.
Крім того, окупанти обстріляли "Смерчами" населені пункти на Волноваському напрямку, поранено людину.
Також під вогонь окупантів потрапили Курахівська громада, Часів Яр та Торецька громада. У Нью-Йорку та Північному поранення отримали двоє людей.
На Лисичанському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт та 4 будинки.
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