Чемпіонат бригад з екстреної медичної допомоги відбувся на Буковині. 26 команд з усієї України демонстрували свої вміння рятувати життя. Востаннє такі масштабні змагання проводили 23 лютого 2022 року на Тернопільщині, і саме звідти медики тоді роз'їхались на виклики у міста, що атакувала росія. Ольга Лучек спостерігала за змаганнями. Подробиці чемпіонату - у сюжеті.

Вони першими квапляться на порятунок і виривають життя з рук смерті в прямому сенсі. Навіть під прицілом ворога. Як зараз. Умовний масований обстріл. Бригада екстреної допомоги з Чернігівщини вже на місці прильоту.

Максим Савенчук, фельдшер:

Працювати складно морально, працювати складно фізично, але доводиться, ми маємо це робити, це наша робота.

Максим не раз виїжджав на такі виклики в реальному житті. Ворог підступний: знає, що бригада працює на місці удару, і може атакувати знову.

Максим Савенчук, фельдшер:

Насправді дякувати Богові та ЗСУ в нас такого ще не було, щоб наші бригади страждали від повторних прильотів, але дійсно по регіонах бачимо, що таке відбувається, це дуже підступно, ми маємо на це також зважати, і від того планувати свої дії.

Команда з Чернігівщини із завданням упоралася.

Максим Савенчук, фельдшер:

Зараз було багато постраждалих, був приліт, ми виконували медичне сортування, в принципі я думаю, що ми справились.

У чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги участь взяли 26 команд зі всієї України. Медики демонстрували вміння рятувати людей у різних ситуаціях: умовні ДТП, утоплення, отруєння.

Олена Зеленська, перша леді України:

Дякую вам за те, що попри все навантаження, яке зараз лягло на ваші плечі, ви знаходите сили та бажання покращувати свої вміння, знання, змагатися, насправді цей досвід, який в ході змагань ви здобуваєте від колег, це також мені здається важливо.

Ці лікарі щодня ризикують життям, бо росія свідомо цілить і по медпрацівниках теж.

Олена Зеленська, перша леді України:

За понад два роки у нас пошкоджено 164 авто швидкої допомоги, 261 повністю знищено. На жаль, є загиблі ваші колеги, загинули 42 людини й поранено 63 працівники екстреної медичної допомоги.

Надзвичайно важливо нині поповнювати автопарк медиків. Кошти на 92 швидкі зібрали під час саміту перших леді та джентльменів 2022 року. Фундація Олени Зеленської також відновлює парк українських швидких - уже передали міністерству охорони здоров'я 50 автівок. Їх придбали з допомогою закордонних партнерів Фундації. Нову швидку отримають і переможці змагань.

Віталій Крилюк, керівник ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України":

Ми проаналізували, як реагують наші бригади, бачили що так, що не так, і впроваджуємо ці зміни, зараз ми підсвітили це завдання, бо є такі моменти, традиційно це ДТП, серцево-легенева реанімація, але ми кожен раз ці завдання відповідають тим актуальним питанням, які реально є в Україні.

Цьогоріч уперше за всю історію чемпіонату - використовують унікальне для України симуляційне обладнання. Манекени максимально реалістичні: дихають, реагують зіницями на світло, можна навіть проводити ШВЛ та УЗД.

Це працює рівненська бригада екстреної допомоги.

Анна Соколова, лікарка медицини невідкладних станів:

Наша бригада приїхала на місце події, і вони побачили, що людина знаходиться у невідкладному стані, він без свідомості, поруч стояв шашлик, що спричинило уявлення подумати про те, що в людини удавлення.

Андрій Стахнюк, лікар:

Ми можемо вдосконалити навички, і у будь-який виклик ми можемо врятувати життя.

Медики роблять все можливе. Постраждалий повертається до життя.

Вікторія, фельдшерка екстреної медичної допомоги:

Врятували, відновили, нам це вдалося, в житті трапляються такі ситуації, у такій ситуації важко, але коли є команда, яка допомагає мені в цьому, підтримує, нам класно працювати разом.

Два дні складних випробувань позаду. Це лише короткий фрагмент зі щоденної нелегкої та небезпечної роботи відважних людей. За результатами цьогорічних змагань, команда-переможниця - бригада Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Та організатори чемпіонату переконані: усі 40 тисяч працівників української екстреної допомоги - герої, бо постійно перемагають смерть.