Відключення світла в Україні у неділю, 9 червня, скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.

"Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень - зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.