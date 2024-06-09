В Україні скасували відключення світла 9 червня [ Редагувати ]
Відключення світла в Україні у неділю, 9 червня, скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.
"Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень - зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.
При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.
по темі
Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде досить різноманітною. Зокрема, у Києві очікується так звана "лайт-спека", максимально до +29
9 червня - Міжнародний день друзів. Віряни вшановують пам'ять святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. До Нового року залишилося 205 днів.
Більшість українців, користуючись персональним комп'ютером чи ноутбуком, переживають, щоб не "підхопити" вірус. Але турбуватися треба не лише про це
Усі школи України повинні будуть бути підключеними до додатка "Мрія" вже до кінця наступного року
Кабінет міністрів України доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії