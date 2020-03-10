Італія стала країною-карантином [ Редактировать ]
Тим часом кількість недужих на коронавірус у світі сягнула вже близько 114 тисяч. Померло 4 тисячі 16 людей. Першу смерть від ускладнень після небезпечної інфекції зафіксували в Канаді.
В Ізраїлі через епідемію - всіх, хто в'їжджає до країни, направлятимуть на двотижневу обсервацію. Там виявили 42 випадки захворювання. В Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі.
В уряді вирішили поширити карантинні заходи на всю територію країни. Зокрема, запроваджено заборони на публічні зібрання та спортивні заходи, разом із футбольними матчами.
"Заходи, які запроваджують, можна вкласти у речення "Я залишаюся вдома". Відтепер вся Італія стане карантинною зоною. Серед іншого - заборонено відвідувати ресторани та бари. Ми не можемо собі таке дозволити, бо ці зібрання сприяють пандемії. Тому найкраще рішення - посидіти вдома", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.
по теме
Епідемія коронавірусу: Італія заборонила усі футбольні матчі
Тим часом кількість недужих на коронавірус у світі сягнула вже близько 114 тисяч. Померло чотири тисячі 16 людей. Першу смерть від ускладнень після хвороби зафіксували в Канаді
COVID-19: Кабмін затвердив новий профілактичний план
У Чернівцях із симптомами коронавірусу напередодні ушпиталили ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону. У нього взяли аналізи. Офіційно в Україні підтверджено лише один випадок зараження
Епідемія коронавірусу: в Ізраїлі каратимуть в'язницею за недотримання карантину
Повертаємось до теми коронавірусу. Дуже жорсткі заходи для захисту від цієї загрози не тільки в Китаї, а й в Ізраїлі. Там обмежують в'їзд на територію держави людей із країн, де є значні спалахи хвороби
В Україні перевіряють дев'ять повідомлень про зараження коронавірусом
Мешканку Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Біологічний матеріал відправили на поглиблений аналіз до Києва
У Франції депутат парламенту захворів на коронавірус
Понад 100 тисяч інфікованих, більш як три тисячі 400 летальних випадків, і майже 56 тисяч пацієнтів вже одужали. Це остання статистика епідемії COVID-19