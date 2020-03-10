В Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі

Тим часом кількість недужих на коронавірус у світі сягнула вже близько 114 тисяч. Померло 4 тисячі 16 людей. Першу смерть від ускладнень після небезпечної інфекції зафіксували в Канаді.

В Ізраїлі через епідемію - всіх, хто в'їжджає до країни, направлятимуть на двотижневу обсервацію. Там виявили 42 випадки захворювання. В Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі.

В уряді вирішили поширити карантинні заходи на всю територію країни. Зокрема, запроваджено заборони на публічні зібрання та спортивні заходи, разом із футбольними матчами.

"Заходи, які запроваджують, можна вкласти у речення "Я залишаюся вдома". Відтепер вся Італія стане карантинною зоною. Серед іншого - заборонено відвідувати ресторани та бари. Ми не можемо собі таке дозволити, бо ці зібрання сприяють пандемії. Тому найкраще рішення - посидіти вдома", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.