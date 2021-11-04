Школярка знайшла пакет з покинутим немовлям [ Редактировать ]
У Тернополі на закинутому заводі знайшли немовля в пакеті. Крик маленької дитини почула школярка. Зараз хлопчик перебуває у лікарні.
У якому стані малюк і хто мати новонародженого знайди? - дізнавалися наші кореспонденти.
Бригада швидкої оглядає новонародженого малюка на прилавку магазину. Дитину закутують в одноразові пелюшки та рушники. І мчать до дитячої лікарні…
Воно в пакеті було, воно змерзло. Його загріти треба.
Тернопільських медиків викликали продавчині. А до них немовля принесла 14-річна дівчинка. Малесенького хлопчика знайшла випадково - на території закинутого міського молокозаводу. Дитячий плач почула з однієї із будівель. Коли зайшла всередину - побачила на землі, серед сміття пакет, а в ньому - голе немовля. Медики кажуть: малюк пролежав на вулиці максимум годину-дві…
Людмила Лугова, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня":
Стан дитинки стабільний, переохолодження воно перенесло не критично. На сьогоднішній день тривають дообстеження, наразі не годується, тому що є харчовий дистрес.
Однак прогнозів щодо стану хлопчика лікарі давати не беруться.
Людмила Лугова, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня":
Ми не можемо знати, як поведе себе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того, що мала переохолодження, плюс до того, вона мала і внутріутробні питання і проблеми.
Породіллю активно розшукує поліція. Проте правоохоронці припускають, що немовля могли завезти з іншого міста. Перевіряють відео з камер спостережень на дорогах.
Олександр Богомол, начальник ГУ Нацполіції в Тернопільській області:
Поліція звертається до батьків дитини зголоситися, адже дитина жива, здорова. В даному випадку по цій ситуації, що ми маємо сьогодні можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані.
У пологових будинках України вже багато років діє спеціальна програма – "вікно життя". Будь-яка жінка може анонімно залишити в цьому місці своє немовля. І водночас не нестиме кримінальної відповідальності. У Тернополі цьогоріч ним скористалися вже двічі.
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