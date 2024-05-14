Частину України накриють дощі з грозами: синоптик дала прогноз на завтра [ Редагувати ]
У середу, 15 травня, частину України накриють дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко в Telegram.
Завтра в Україні вдень очікується +13 +16, а на Закарпатті +17 +20 градусів.
"Заморозків вже не буде.А з 16-го травня стовпчики термометрів поступово дряпатимуться вгору і додряпаються до кінця тижня нарешті до 18-23 градусів тепла", - повідомила вона.
За даними синоптика, у середу дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одеської області), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. На решті території - без опадів.
Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.
У більшості областей вітер буде помірним.
У Києві завтра буде без істотних опадів. Вночі +4 +6 градусів, а вдень +13 +14 градусів.
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