В среду, 2 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Хочет заслушать руководителей правоохранительных органов по делам против народных депутатов. Об этом заявил политик.

По его словам, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и устаревших расследований в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.

Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом.

Напомним, что Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

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