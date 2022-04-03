"Ми повинні сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію" - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що прийде час і вся лінія державного кордону буде відновлена. Глава держави закликав українців сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожен злочин окупантів.
"Зараз наші хлопці повертаються на державний кордон, коли окупантів ми виганяємо. Упевнений, прийде час і буде відновлена вся лінія державного кордону України", - сказав Зеленський.
За його словами, щоб контроль за держкордоном повернувся швидше, українці повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти країни, людей і свободи.
"Зло буде покарано", - запевнив глава держави.
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