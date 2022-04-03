Президент України Володимир Зеленський впевнений, що прийде час і вся лінія державного кордону буде відновлена. Глава держави закликав українців сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожен злочин окупантів.

"Зараз наші хлопці повертаються на державний кордон, коли окупантів ми виганяємо. Упевнений, прийде час і буде відновлена вся лінія державного кордону України", - сказав Зеленський.

За його словами, щоб контроль за держкордоном повернувся швидше, українці повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти країни, людей і свободи.

"Зло буде покарано", - запевнив глава держави.