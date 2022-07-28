Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждала понад 1051 українська дитина. Кількість жертв сягнула 358, а поранених - 693. Про це повідомляється у Telegram Офісу генерального прокурора.
Так, 27 липня внаслідок обстрілу Миколаївського району Миколаївської області зазнали поранення хлопчики 14 і 12 років.
Також у середу через мінометний обстріл села Прудянка Харківської області був поранений 12-річний хлопчик.
В ОГП зазначили, що найбільше від агресії росії постраждало неповнолітніх у:
- Донецькій області - 363;
- Харківській області - 195;
- Київській області - 116;
- Чернігівській області - 68;
- Луганській області - 61;
- Миколаївській області - 57;
- Херсонській області - 54;
- Запорізькій області - 40.
Окрім цього, у результаті бомбардування та обстрілів росіян в Україні пошкоджено 2197 навчальних закладів. З них 223 зруйновані повністю.
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