"ЗСУ відбили 6 спроб штурму у Луганській області" - Гайдай [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Луганській області. Про це повідомляється у Facebook голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Наші захисники відбили 6 спроб штурму ворога та змусили його відійти.
За його словами, розвідувальні групи окупантів намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, уточнити позиції військ. Противник атакує з різних сторін, декілька разів застосовував авіацію.
Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами.
В області немає елементарних умов для життя
Глава військової адміністрації вказав, що в тимчасово окупованих містах області ворог досі не зміг налагодити бодай звичайні умови функціонування інфраструктури.
Немає не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарного - інтернет-зв'язку для роботи банківської системи. Грошовий обіг здійснюється на рівні радянської "сберкассы".
Замість цього росіяни проводять посилену підготовку до майбутнього "референдуму".
по темі
Російські військові готують третій окремий армійський корпус, який формують в західному військовому окрузі РФ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадими Скібіцький. За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів
У п'ятницю вранці, 29 липня, ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області
У п'ятницю вранці, 29 липня, окупанти обстріляли спальний район Миколаєва
Усі пошкодження колії буде ліквідовано
У п'ятницю, 29 липня, у Миколаєві пролунали вибухи