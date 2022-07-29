Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Луганській області. Про це повідомляється у Facebook голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Наші захисники відбили 6 спроб штурму ворога та змусили його відійти.

За його словами, розвідувальні групи окупантів намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, уточнити позиції військ. Противник атакує з різних сторін, декілька разів застосовував авіацію.

Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами.

В області немає елементарних умов для життя

Глава військової адміністрації вказав, що в тимчасово окупованих містах області ворог досі не зміг налагодити бодай звичайні умови функціонування інфраструктури.

Немає не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарного - інтернет-зв'язку для роботи банківської системи. Грошовий обіг здійснюється на рівні радянської "сберкассы".

Замість цього росіяни проводять посилену підготовку до майбутнього "референдуму".