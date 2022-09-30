На Південнобузькому напрямку ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Внаслідок дій ЗСУ 29 вересня ворог втратив десятки одиниць живої сили та техніки.

Протягом бойового дня наша авіація завдала 12 ударів по позиціях рф. Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань, зокрема з ураження командного пункту окупантів у Бериславському районі та шести районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника у Херсоні, Новій Каховці, Дар’ївці та Новій Кардашинці.

Українські захисники двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці. Окрім цього, було вражено ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Унаслідок дій наших воїнів рф втратила:

43 солдатів;

4 танки;

4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";

2 самохідні гармати "Гіацинт-С";

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

міномет 120-го калібру;

5 одиниць авто-бронетехніки;

безпілотний розвідник "Орлан-10".

Збройні сили України також знищили два склади боєприпасів окупантів у Бериславському районі.