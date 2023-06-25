Окупанти обстріляли Торецьк [ Редагувати ]
У неділю, 25 червня, окупанти завдали удару по місту Торецьк Донецької області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік. Про це свідчить повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
У результаті ворожого обстрілу 24 червня міста Торецьку отримав поранення чоловік.
При цьому зазначається, що на місце інциденту виїхали рятувальники Донецької області на автомобілі швидкої медичної допомоги та надали постраждалому першу домедичну допомогу. Після цього чоловіка транспортували до лікувальних закладів.
по темі
У неділю, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів першу із серії важливих телефонних розмов
Окупанти намагались поникнути на території Сумської області
У неділю, 25 червня, окупанти продовжують наступати на трьох напрямках
Частина пенсіонерів не побачить підвищення своїх пенсій до 2024 року, оскільки вони не входять до категорій, які підлягають індексації у 2023 році
З п'ятницю, 23 червня, в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ)