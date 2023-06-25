У неділю, 25 червня, окупанти завдали удару по місту Торецьк Донецької області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік. Про це свідчить повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

У результаті ворожого обстрілу 24 червня міста Торецьку отримав поранення чоловік.

При цьому зазначається, що на місце інциденту виїхали рятувальники Донецької області на автомобілі швидкої медичної допомоги та надали постраждалому першу домедичну допомогу. Після цього чоловіка транспортували до лікувальних закладів.