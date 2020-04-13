Сейчас в силу политико-информационной конъюнктуры главный для страны вопрос войны и мира как бы отошел на второй план, но это не соответствует реальности. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в интервью изданию strana.ua. По его словам, война на востоке - это глобальный вопрос для будущего Украины, поэтому и для общества, и для власти важно понимание приоритетности вопроса мира.

"Пик эпидемии будет преодолен за ближайшие несколько недель, останутся только ее экономические последствия. А война на востоке - это глобальный вопрос для будущего Украины. Без его решения ничего не будет. Пока не закончим войну, мы не сможем больше средств направлять на экономическое развитие страны. Поэтому и для общества, и для власти важно понимание приоритетности вопроса мира", - заявил политик.

Он убежден, что мира в нынешней ситуации добиться можно, нужна лишь политическая воля.

"В условиях эпидемии и ее последствий нужно по-новому оценивать ситуацию и принимать быстрые и эффективные решения для реализации мирного плана", - сказал народный депутат.

По словам Сергея Левочкина, власть находится под давлением националистов, пытаясь искать "золотую середину" между их позицией и международными обязательствами по достижению мира.

"Но быстрая имплементация Минских соглашений - это единственный путь, как добиться мира в Украине. А без мира не будет ничего", - объяснил он.

Политик объяснил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" находится в оппозиции к власти, но готова помочь власти во всех инициативах, которые соответствуют национальным интересам Украины.

"Наша партия поддерживает все, что связано с достижением мира, и тут мы готовы подставить свое плечо", - резюмировал Сергей Левочкин.