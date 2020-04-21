Втрати на сході. Минулої доби один український військовий загинув, троє - поранені. Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ з різних видів озброєння. Атакували біля Південного, Мар'їнки і Новоолександрівки. Українські армійці відповідали вогнем. Із передової - репортаж Ігоря Левенка.

Передова на околицях Донецька. Тут самоізоляція така, що ліпше й не вигадаєш, жартують бійці. В окопах солдати стежать за новинами з мирної України і бентежаться. Як там родичі зустрічали Великдень на карантині. Самі вже звикли. Без зайвої метушні, у вузькому колі з побратимами в бліндажах.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Как всегда может холодца наварим, салатов нарежем. Как дома.

До ворожих укріплень - лічені метри. І прилітає звідти часто. Ворожі снайпери в цій місцині - справжня напасть.

Сергій, військовослужбовець збройних сил України:

Вечером и туда ближе к утру, когда начинается рассвет и они начинают работать. Если ты виглядиваешь с окопа, они тебя ловят

А боротися з ворожими стрільцями, розповідають військові, допомагає ось цей мовчазний хлопець.

Сергій, військовослужбовець збройних сил України:

Виявляє снайперів і їхні точки чи їхніх помічників по яким можна потім відпрацювати. Так шо это Эдик.

Уночі ворог добре бачить Едіка й думає, що то - жива мішень.

Ну як вам сказать, шапочка в нього вже друга, а перша ремонту не підлягає.

Едуард має напарницю. Джесі армійські харчі їсть не дарма - попереджає бійців про метушню з боку супротивника ще здалеку. Диких тварин і на диверсантів Джесі відразу чує на нюх.

Она ричит и гавкает. Начиналось движение, она сразу выскакивала на бруствер и гавкала.

На тому боці снайперські пари часто змінюються. Ротація стрільців одразу помітна. Особливо, коли ворог "обкатує" тут новачків.

По-другому работают, тоесть если какой-то неопытный, то у него бликует прицел. Он на сонце виглядывает, не с той стороны становится и его заметно. Опитний так делать не будет.

І бійці визнають: коли все довкола зазеленіє, роботи в Джесі додасться. Розгледіти неприятеля в хащах стане ще складніше.