Во вторник, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский в Литве провел трехсторонние переговоры с президентом Литовской республики Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил неизменность стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, которая продолжается вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский выразил благодарность Литве и руководству Европейского Союза за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против Украины.

Также Зеленский проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве. Он отметил важность этого мероприятия для привлечения внимания международного сообщества к оккупации АР Крым.

Зеленский также обсудил с Шарлем Мишелем приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23 саммиту Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.

Отдельное внимание собеседники уделили инициативе Ассоциированное трио, которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.

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