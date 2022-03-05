В Украине убили командира 247-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ [ Редактировать ]
Подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Гибель российского командира подтвердил и мэр города Невинномысск Ставропольского края, откуда он родом.
Напомним, что в Украине погиб генерал-майор российской армии.
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