Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, вспыхнул пожар [ Редактировать ]
Село Меловая в Харьковской области подверглось обстрелу российских войск. В результате загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщается в Telegram "ЗСУ Оперативный".
В населенном пункте, который относится к Балаклейскому району Харьковской область, снаряды повредили жилые дома.
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