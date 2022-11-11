ЗСУ звільнили ще один населений пункт біля Херсона (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 11 листопада, українські захисники повідомили про звільнення села Клапая Херсонської області. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
ЗСУ встановили у населеному пункті український прапор.
Бійці 28 окремої механізованої бригади ЗСУ показали відео зі звільненого населеного пункту.
Варто зазначити, що село Клапая знаходиться приблизно за 21 км від Херсона. Через населений пункт проходить траса М-14 (Одеса - Мелітополь - Новоазовськ).
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